Померлих вінничан вистачило б на Калинівку чи Ладижин

Згідно з повідомленням Головного управління статистики у Вінницькій області, станом на початок листопада в області проживало 1 629 203 людей. Причому що у містах, що в селах практично порівно.

За 10 місяців року кількість померлих (20865) перевищила кількість новонароджених вінничан(15518) на 4984 особи. Що, власне, і склало від’ємний приріст населення.

До слова, 20865 – це приблизна кількість населення, скажімо, у Ладижині чи Калинівці.

Показово, що практично зрівнялась народжуваність у селі і в місті, - 7496 в 8022 відповідно. А ось смертність у сільській місцевості перевищує міський показник у 1,77 рази і становить відповідно 13328 у селі проти 7537 в урбанізованих територіях.

Загальний коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення (на 1000 наявного населення) на Вінниччині за підсумками січня – жовтня становить – 3,9. Тільки у місті цей показник позитивний і має значення 0,7. Натомість у сільській місцевості, як загалом по області, він від’ємний і становить – 8,6.