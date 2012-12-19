Татусяк хоче капремонту місцевого самоврядування

Чи не найголовнішим завданням депутатського корпусу є реалізація задекларованих обласною Радою 6 скликання положень щодо реформування місцевого самоврядування.

Про це заявив голова Вінницької облради Сергій Татусяк у своєму звіті про роботу 2012-го року під час сесії 18 грудня.

- Переконаний, що проблема проведення «капітального ремонту» системи місцевого самоврядування це - вимога часу, це те, що потрібно зробити вже сьогодні, щоб створити умови для розвитку самодостатніх територіальних громад і держави в цілому, - сказав Татусяк. - Якби протягом всіх років незалежності для розвитку місцевого самоврядування ми зробили стільки, скільки про нього говоримо, то, ймовірно, сьогодні Україна була би визнана у світі найдемократичнішою державою з розвиненим і ефективним місцевим самоврядуванням.

За словами Сергія Пилиповича, здійснення реформи місцевого самоврядування в Україні повинно вирішити його головні проблеми. А саме, розширення прав територіальних громад сіл, селищ, міст, проведення бюджетної децентралізації та реформи системи публічних послуг, унормування адміністративно-територіального устрою.

- У зв’язку з цим, у 2013 році ми продовжимо масштабну організаційну та просвітницьку роботу в рамках ухваленого нами регіонального плану дій – Концепції реформування місцевого самоврядування, - запевнив Татусяк. - Її реалізацію вважаю своїм основним завданням, а також всіх органів самоврядування області.