Будівельники області стурбовані спадом виробництва

У січні – листопаді 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1205,5 млн. грн., що у порівняних цінах становить 83,4% до обсягів будівництва у січні–листопаді попереднього року.

Про це повідомило головне управління статистки у Вінницькій області.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 74,0% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (20,5% та 5,5% відповідно).