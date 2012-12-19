На охорону природи Вінниччини витратять понад півмільярда

Вінницька обласна рада затвердила програму охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки з обсягом фінансування 563,392 млн. грн.

Фінансування виконання заходів Програми передбачається за рахунок коштів державного, обласного та інших місцевих бюджетів; місцевих фондів охорони ОПВ; коштів підприємств.

Так на 2013 рік передбачено фінансування в обсязі 79,6 млн. грн., на 2014 рік - 134,8 млн. грн., на 2015 рік - 90,2 млн. грн.., на 2016 рік - 89,9 млн. грн., на 2017 рік - 84,5 млн. грн., на 2018 рік - 84,4 млн. грн.

Метою реалізації даної програми є стабілізація та поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики в соціально-економічний розвиток для забезпечення екологічно безпечної природного середовища для життя і здоров'я населення.

Згідно з програмою, першочерговими напрямами реалізації є підвищення рівня громадської екологічної свідомості; поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки; припинення втрат біологічного і ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі.

Зокрема, програмою передбачено будівництво екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів, створення об'єктів природно-заповідного фонду, будівництво та реконструкція очисних споруд каналізації, збільшення площ заліснення; реконструкція електрофільтрів на двох енергоблоках Ладижинської ТЕС.

