Покажіть своє краще православне фото

Молодіжний відділ Вінницької єпархії Української православної церкви спільно з прес-службою Вінницької єпархії та молодіжною організацією Православна Кают-компанія оголошують фотоконкурс «Молодість душі».

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

Підводячи підсумки минулого року, просимо Вас надсилати свої фото, на яких ви зображуєте красу Православ'я та її прояв у Вашому житті, діяльності храмових молодіжок та інших молодіжних організацій.

Всі фотороботи будуть розглянуті членами журі конкурсу. Кращі будуть продемонстровані під час чергового зібрання клубу «АтмоСфера» 27 січня 2013 року.

Тоді ж і будуть нагороджені цінними подарунками переможці. Роботи будуть оцінюватися у двох категоріях - професіонали та аматори.

Також спеціально будуть виділені номінації «Глядацькі симпатії» (за результатами голосування під час зібрання клубу «Атмосфера» 27 січня) та «НайАтмоСферніше фото» (краща фотографія на думку організаторів клубу).

Надсилайте свої роботи до 15 січня 2013 року на адресу molodostdushy@gmail.com. Один учасник може надіслати максимум три фотографії. Єдиною технічною умовою є розмір знімка - не менше 2500 точок по довгій стороні. Також, у листі вказуйте своє ім'я, вік та контактний телефон.

Просимо звернути увагу! Присилаючи роботи, Ви даєте свою згоду на використання цих фотографій у подальшій діяльності Молодіжного відділу Вінницької єпархії. Журі також має право перевіряти достовірність саме Вашого авторства фотографій, або ж відхиляти роботи невідповідної якості чи змісту на свій розсуд.