На "Поділлі" відключили газ

Вчора, 18 грудня, в післяобідній час в будинку № 8 по вулиці Ющенка у Вінниці вимкнули газ. Сайт 20 хвилин повідомляє, що газ відключили усьому будинку без попередження. Тобто попередження про перевірки квартир газова служба вивісила на під‘їзди, а про відключення - ні.

- Це цілковитий безлад. Нас ніхто не попереджав, що будуть відключати газ, - говорить мешканець будинку Борис Нявчук. - Все почалося 12 грудня, коли газівники почали ходити по квартирах і перевіряти газові шланги та котли, тому що опалення у нас автономне. Працівники газової служби говорили, що якщо в квартирі встановлено котел, то витяжку можна включати. Це що ж виходить? Мені потрібно відкривати вікна, щоб приготувати собі їжу? З трьох годин дня, 17 грудня, газ відключили без всяких попереджень. Ми почали переживати і дзвонити всім підряд, і в міськвиконком і в газову службу. Після кількох годин дзвінків, до нас приїхали якісь люди, ми розписалися в журналі про перевірку квартири. Приблизно о восьмій годині вечора газ таки включили, але чи не повториться це ще раз?

За словами ще одного мешканця, працівники не надали жодних посвідчень.

- До нас приходили працівники газової служби і перевіряли газові плити, шланги та котли. Вони сказали, що потрібно міняти котли, або взагалі не користуватися газовими плитами, - говорить вінничанин Олександр Кравченко. - Ми звернулися в прокуратуру, щоб вони провели перевірку про відключення газу без попередження.

У прес-службі «Вінницягаз» сказали, що нікого з керівників немає, і що ніхто не зможе прокоментувати цю ситуацію, і попросили подзвонити в обслуговування житлових будинків і прибудинкових територій.

- Можу сказати, що про відключення газу жителів попереджали. Нічого не буду вам більше коментувати, телефонуйте до прес-центру «Вінницягаз», - сказав чоловік по телефону.