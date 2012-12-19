Художній музей дістав картини з запасників

21 грудня о 16.30 у Вінницькому обласному художньому музею відбудуться урочистості з нагоди відзначення 25-ї річниці з дня створення цього закладу культури.

До ювілею у стінах музею оновили постійно діючі музейні експозиції, повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

До 25-річчя від дня заснування приурочено відкриття виставок "ВОХМ 25 - років" та "Музей до і після реконструкції", які розповідатимуть про минули і сьогодення музею.

Також відвідувачам демонструватимуть графіку, живопис, скульптуру і предмети декоративно-ужиткового мистецтва з фондів музею, які раніше не експонувалися на виставках через відсутність приміщення.

У постійно діючій експозиції музею представлені шедеври західноєвропейського, українського, російського мистецтва XVII – XX ст. – твори живопису, графіки, скульптури, вироби з бронзи, порцеляни, подільська народна ікона.