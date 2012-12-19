Прокурор побачив помилки у судді
15:05, 19 грудня 2012Вінниця
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Незаконне рішення
Прокурор м. Вінниці звернувся до суду з апеляційною скаргою на незаконне рішення Замостянського районного суду.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.
Цим рішенням задоволено позов громадянина до виконавчого комітету Вінницької міської ради про визнання права власності на самочинно переобладнане нежитлове приміщення по вул. Фрунзе, 4 в м. Вінниці загальною площею 11 125 кв. м.
Судом допущено порушення норм матеріального та процесуального права.
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