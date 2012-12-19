З початку 2013 року "Вінницяхліб" пектиме нові батони

Публічне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром" установлює на "Вінницяхліб" нову лінію з виробництва батонів. На проект компанія планує витратити до 9 млн грн. Задля впровадження обладнання на завод мають прибути інженерні команди з країн, де виготовлені вузли до нової лінії.

Як розповів директор підприємства "Вінницяхліб" Сергій Семенков, для цього обрали одне з найкращих в світі обладнань. Тістомісильні машини, тістоподільники, шафи вистійки, розкатувальні машини тощо — необхідні атрибути виробничого процесу на заводі, від якості яких залежить якість вінницького хліба — його пористість, еластичність і навіть користь.

— Візьмімо до прикладу тістоподільник, — розповідає Сергій Миколайович. — Ми вибрали німецьку машину, найдорожчу в світі у своєму класі, не просто так. Від роботи тістоподільника залежить, чи буде перетиратися клейковина в тістовій заготовці. Робота цієї машини — безстресова для тіста, дозволяє зберігати його властивості фактично без утрат. Ми прагнемо, щоб наш вінницький хліб, що завжди був запорукою користі та натуральності, залишався найкращим. Новітні технології нам у цьому допомагають.

Такі тонкощі виробництва знають тільки фахівці-технологи, але вони запевняють, що результат відчує кожен споживач, який смакуватиме хлібом із цієї лінії.

Дорогий проект набирає обертів — у цехах "Вінницяхліб" розпочинають монтаж німецького, словенського та литовського обладнання. На підприємстві пишаються модернізацією й обіцяють вінничанам на початку нового року нові батони, — одні з найкращих у світі.

