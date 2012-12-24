Через Вінницю проліг унікальний авіарейс

19 грудня в Вінниці (аеропорт Гавришівка) приземлився, а 20-го - вилетів літак АН-2 російській авіакомпанії "Ютейр", що здійснює дальній переліт з міста Тюмені в Південно-Африканську республіку, повідомляє Вінницький трамвай.

5 грудня 2012 літак Ан-2 вирушив з аеродрому Плеханово (м. Тюмень) в унікальний переліт в Південно-Африканську Республіку (ПАР) в рамках проекту «Від океану до океану» («From ocean to ocean»).

Рекордний за тривалістю і протяжністю (для літака такого типу) переліт займе не менше 15 днів і проляже від Росії через Україну, Чехію, Німеччину, Францію, Іспанію, Алжир, Нігер, Нігерію, Камерун, Екваторіальну Гвінею, Габон, Конго. Анголу, Намібію в ПАР. За цей час символ радянської цивільної авіації - літак Ан-2 - подолає більше 20 000 км.

Авіакомпанія «Ютейр» передає літак Ан-2 для здійснення в Африці благодійної діяльності. Благодійна місія, в якій буде задіяна російська «Аннушка», називається «Просто любов» і заснована на ідеї, що всі люблять авіацію, але не всі мають можливості піднятися в небо. Літак Ан-2 буде виконувати демонстраційні польоти для дітей-сиріт. Хлопці зможуть випробувати яскраві і радісні відчуття, якими поділяться з оточуючими.

Протягом двотижневої подорожі пілотувати Ан-2 будуть найбільш досвідчені й кваліфіковані фахівці авіакомпанії «Ютейр»: пілоти Сергій Биков, Сергій Дмитрієнко та авіатехнік Олександр Ачімов.

Другим пілотом-стажистом в екіпаж призначена Трейсі Кертіс-Тейлор (Tracey Curtis-Taylor). Вона досвідчений пілот, який спеціалізується на ретро-моделях, власниця колекції старих літаків.

Також в екіпаж входить Марк Хілл - колишній пілот ВПС з великим досвідом пілотування літаків і вертольотів, що має 11 000 годин нальоту, з яких 3 000 - на літаках з хвостовим колесом.

У Вінницю літак прилетів вранці 19 грудня. У Гавришівці борт провів дозаправку. В очікуванні льотної погоди (складні погодні умови переслідували екіпаж по всій території України, змушуючи корегувати намічений графік перельоту) екіпаж "Аннушки" залишився ночувати у Вінниці. Вранці, 20 грудня, авіапереліт продовжився - Ан-2 вилетів до Львова і далі до Європи.

Сьогодні день літак знаходиться вже в місті Брно (Чехія), де екіпаж планує відпочити, а завтра вилетіти в Аугсбург (Німеччина). Про своє перельоті мандрівники пишуть в блозі.

На фото: один із членів екіпажу Трейсі Кертіс-Тейлор і директор аеропорту "Гавришівка" Ярослав Мазурець