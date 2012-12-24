Мовчан - новий голова Вінницької ОДА

Віктор Янукович призначив Івана Мовчана головою Вінницької обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в Указі Президента № 747/2012від 24 грудня 2012 року « Про призначення І.Мовчана головою Вінницької обласної державної адміністрації».

«Призначити Мовчана Івана Михайловича головою Вінницької обласної державної адміністрації.», - йдеться в Указі.

Довідка: Мовчан Іван Михайлович був першим заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації. З 2002 року обирався депутатом Вінницької обласної ради IV – V скликань.

У 2003 році Мовчану І.М. Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства», а в 2008 році – нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня.