Регіонали вирішили нагріти вінничан

У зв’язку із погіршенням погодних умов та посиленням морозів Вінницька обласна організація ПР організовує пункти обігріву. Вони організовані на базі офісів партії у багатьох районних центрах та містах обласного значення.

Про це повідомляє офіційний сайт Вінницької обласної організації ПР.

Пункти обігріву відкриваються в рамках Всеукраїнської соціальної акції «Зігрій людину теплом!», ініційованої ПР.

Так, на Шаргородщині районною організацією ПАРТІЇ РЕГІОНІВ в приміщенні офісу

Також пункт обігріву в офісі облаштовано і Чечельницькою районною організацією ПР. Аналогічні пункти відкрито у Тростянці і Піщанцы.

В пунктах обігріву постійно чергують працівники апаратів та активісти рай організацій партії. Кожен відвідувач може отримати гарячий чай, можливість зателефонувати при необхідності своїм рідним та близьким.