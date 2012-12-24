Регіонали вирішили нагріти вінничан

11:40, 24 грудня 2012
Вінниця
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Соціальна акція

У зв’язку із погіршенням погодних умов та посиленням морозів Вінницька обласна організація ПР організовує пункти обігріву. Вони організовані на базі офісів партії у багатьох районних центрах та містах обласного значення.

Про це повідомляє офіційний сайт Вінницької обласної організації ПР.

Пункти обігріву відкриваються в рамках Всеукраїнської  соціальної акції «Зігрій людину теплом!», ініційованої  ПР.

Так, на Шаргородщині районною організацією ПАРТІЇ РЕГІОНІВ  в приміщенні офісу

Також пункт обігріву в офісі облаштовано і Чечельницькою районною організацією ПР. Аналогічні пункти відкрито у Тростянці і Піщанцы.

В пунктах обігріву постійно чергують працівники апаратів та активісти рай організацій партії. Кожен відвідувач може отримати гарячий чай, можливість зателефонувати при необхідності своїм рідним та близьким.

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