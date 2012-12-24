Комуністи відзначать 90-річчя утворення СРСР

12:20, 24 грудня 2012
Вінниця
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Науково-практична конференція

Цього тижня у літніх людей та прихильників лівої ідеї є  додатковий привід поностальгувати за світлим радянським минулим, - 29 грудня виповнюється 90 років з дня утворення СРСР.

Цього дня  1922 року на конференції делегацій від з'їздів Рад РРФСР, УРСР, БРСР і ЗРФСР був підписаний Договір про утворення СРСР. Цей документ був затверджений 30 грудня 1922 I-м Всесоюзним з'їздом Рад і підписаний главами делегацій. Ця дата вважається датою утворення СРСР, хоча Рада Народних Комісарів СРСР (Уряд) і наркомати (міністерства) були створені тільки 6 липня 1923.

З нагоди ювілейної дати під егідою обкому КПУ товариство «Україна-Росія» 25 грудня 2012 року проведе науково-практична конференція на тему: «90 років СРСР: уроки для сучасності».

Місце проведення конференції, -  велика конференц-зала готелю «Поділля» ( м.Вінниця, вул.Пушкіна, 4). Початок роботи конференції - о 14.00.

Довідка. Союз Радянських Соціалістичних Республік - держава, що існувала з 1922 року по 1991 рік в Європі і Азії. Союз РСР займав майже 1/6 частину населеної суші і був найбільшою за площею країною світу на території, яку до 1917 році займала Російська імперія без Фінляндії, частини Царства Польського та деяких інших територій землі (Стамбул, Туреччина), але з Східної Галичиною (з вересня 1939 р.), Закарпаттям, частиною Пруссії (з червня 1945 р.), Північної Буковиною (з червня 1940 р.), Південним Сахаліном і Курилами.

Згідно з Конституцією1977 року, СРСР проголошувався єдиною союзною багатонаціональною і соціалістичною державою.

Після Другої світової війни СРСР мав сухопутні кордони з Афганістаном, Угорщиною, Іраном, Китаєм, КНДР (з 9 вересня 1948 року), Монголією, Норвегією, Польщею, Румунією, Туреччиною, Фінляндією, Чехословаччиною і тільки морські з США, Швецією та Японією.

СРСР був створений 30 грудня 1922 року шляхом об'єднання РРФСР, Української РСР, Білоруської РСР і ЗРФСР.

Складався з союзних республік (у різні роки від 4 до 16), які за Конституцією були суверенними державами; за кожною союзною республікою зберігалося право вільного виходу з Союзу. Союзна республіка мала право вступати у відносини з іноземними державами, укладати з ними договори і обмінюватися дипломатичними та консульськими представниками, брати участь у діяльності міжнародних організацій. Серед 50 країн -засновників ООН разом з СРСР були і дві його союзні республіки: Білоруська РСР і Українська РСР.

До складу частини республік входили автономні радянські соціалістичні республіки (АРСР), краю, області, автономні області (АТ) і автономні (до 1977 року - національні) округу.

Після Другої світової війни СРСР, поряд з США, був наддержавою. Радянський Союз домінував у світовій системі соціалізму, а також був постійним членом Ради Безпеки ООН.

Розпад СРСР характеризується гострим протистоянням між представниками центральної союзної влади і новообраної владою на місцях (Верховні Ради, президенти союзних республік. У 1989-1990 роках всі республіканські Верховні Ради прийняли декларації про державний суверенітет, деякі з них - декларації незалежності. 17 березня 1991 року в 9-ти з 15-ти республік СРСР був проведений Всесоюзний референдум про збереження СРСР, на якому дві третини опитаних громадян висловилися за збереження оновленого союзу. Але союзним владі не вдалося стабілізувати ситуацію.
 

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