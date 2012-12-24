"Арката" дарує новорічно-різдвяні мелодії

Вінницька обласна філармонія запрошує 26 грудня о 18.30 на святковий концерт Академічного камерного оркестру “Арката”, художній керівником та диригентом якого є заслужений діяч мистецтв України Георгій Курков.

Солістами у цей вечір будуть Альона Ткачук (флейта), Олена Шевченко (скрипка), Михайло Півоваров (фагот). У святковій концертній програмі прозвучать твори Антоніо Вівальді, Астора Пяццолли, Петра Ілліча Чайковського та Віктора Камінського, повідомляє lorna-l.livejournal.com.

Довідки за телефонами 66-13-50 та 66-06-91.