"Арката" дарує новорічно-різдвяні мелодії
16:08, 24 грудня 2012Вінниця
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Концерт у філармонії
Вінницька обласна філармонія запрошує 26 грудня о 18.30 на святковий концерт Академічного камерного оркестру “Арката”, художній керівником та диригентом якого є заслужений діяч мистецтв України Георгій Курков.
Солістами у цей вечір будуть Альона Ткачук (флейта), Олена Шевченко (скрипка), Михайло Півоваров (фагот). У святковій концертній програмі прозвучать твори Антоніо Вівальді, Астора Пяццолли, Петра Ілліча Чайковського та Віктора Камінського, повідомляє lorna-l.livejournal.com.
Довідки за телефонами 66-13-50 та 66-06-91.
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