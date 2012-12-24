53-річний односелець вкрав у сусіда машину

Працівники міліції затримали зловмисника, який біля сільського магазину викрав автівку. Власник «ВАЗу» залишив свій автомобіль відчиненим та з ключами у замку запалювання.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

До чергової частини Вінницького райвідділу міліції надійшло повідомлення від 60-річного жителя одного з сіл району про те що невідомі особи незаконно заволоділи його автомобілем "ВАЗ-2104", який він залишив біля місцевого магазину. Чоловік приїхав на похорон до односельця та, поспішаючи, залишив автівку незачиненою з ключами у замку запалювання. Коли власник «четвірки» повернувся, його автомобіля біля магазину не було. Чоловік одразу зателефонував за допомогою до міліції.

Викрадена машина була знайдена неподалік від місцевого кладовища у технічно несправному стані. Зловмисник так поспішав, що зламав коробку переключення передач. Після чого залишив авівку та втік. За описом випадкових свідків було встановлено особу викрадача. Ним виявився 53-річний односелець потерпілого. Скориставшись можливістю, чоловік з легкістю заволодів машиною, яку незачиненою залишив господар.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За скоєння даного правопорушення передбачено максимальне покарання до п’яти років позбавлення волі.