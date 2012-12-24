Стріляли по вікнах Гройсмана

У Вінниці, 23 грудня, близько 20 год невідомі обстріляли з пневматичної зброї вікно квартири правозахисника Дмитра Гройсмана, повідомляє 20 хвилин.

- Коли стріляли по вікнах, я знаходився в іншій кімнаті, - говорить правозахисник Дмитро Гройсман. - Я спочатку грішив на кота, думав, що це він там щось перевернув. Я навіть не вставав подивитися, тому що хворію. Але потім моя дружина прийшла додому і побачила, що вікно розбите з характерним кульовим отвором. Вона відразу викликала міліцію. Не знаю, хто міг піти на такі дії, але можу припустити, що це пов'язано з моєю професійною діяльністю. Прямих загроз я не отримував, були тільки листи від відомих «київських» свободівців, які обіцяли повідомити про мене свободівцям «вінницьким», а все через дискусії про необхідність вводити національність у паспортах громадян України.

