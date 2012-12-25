Янукович поміняв вінничан у Раді регіонів

Віктор Янукович своїм Указом № 753/2012 від 25 грудня «Про зміни у складі Ради регіонів» провів кадрову ротацію у зв’язку зі змінами в Уряді та в керівництві обласних ОДА.

Зокрема, відбулась рокіровка й щодо вінничан, які входять до цієї владної структури.

«На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 9 квітня 2010 року № 533 "Про Раду регіонів" (зі змінами, внесеними Указами від 10 травня 2010 року № 594, від 6 липня 2010 року № 753, від 13 грудня 2010 року № 1120, від 24 січня 2011 року № 118, від 15 вересня 2011 року № 916, від 7 грудня 2011 року № 1108, від 15 лютого 2012 року № 96 та від 23 травня 2012 року № 339):

1) увести до складу Ради регіонів таких осіб(…):МОВЧАН Іван Михайлович - голова Вінницької обласної державної адміністрації.(…)

3) вивести зі складу Ради регіонів (…)М.Джигу», - йдеться в Указі Президента.