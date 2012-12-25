На католицький Святвечір покрали хрестики

24 грудня до 1-го відділу міліції звернулась 16-річна жителька м. Вінниця із заявою про те, що 18 грудня з її квартири, шляхом вільного доступу скоєно крадіжку двох перстнів, обручки та двох хрестиків з жовтого металу, загальною вартістю 10 тис. грн.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Працівниками міліції встановлено, що злочин скоїв 18-річний вінничанин.

В його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачені ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

За дане правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.