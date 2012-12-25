З 2013 року новонароджені принесуть більше грошей

У відповідності до Закону України "Про державний бюджет України на 2013 рік" збільшуються ставки по виплаті соціальної допомоги при народженні дитини на 6,8%в.

У 2013 році новоспечені батьки отримають таку допомогу при народженні дитини:

- при народженні першої дитини - 29310 гривень

- при народженні другої дитини - 58620 гривень

- при народженні третьої і наступної за рахунком дитини - 117240 гривень

У порівняні, у 2012 році розмір соціальної допомоги був:

- перша дитина - 27460 гривень

- друга дитина - 54920 гривень

- третя та наступні за рахунком діти - 109840 гривень

