З 2013 року новонароджені принесуть більше грошей
17:11, 25 грудня 2012Вінниця
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У відповідності до Закону України "Про державний бюджет України на 2013 рік" збільшуються ставки по виплаті соціальної допомоги при народженні дитини на 6,8%в.
У 2013 році новоспечені батьки отримають таку допомогу при народженні дитини:
- при народженні першої дитини - 29310 гривень
- при народженні другої дитини - 58620 гривень
- при народженні третьої і наступної за рахунком дитини - 117240 гривень
У порівняні, у 2012 році розмір соціальної допомоги був:
- перша дитина - 27460 гривень
- друга дитина - 54920 гривень
- третя та наступні за рахунком діти - 109840 гривень
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