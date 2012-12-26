Попри потепління вантажівки буксують у снігових заметах

Попри певне потепління і значне покращення стану автошляхів в області, сніг продовжує дошкуляти автовласникам, зокрема водіям вантажівок. Приміром, за добу підрозділами ТУ МНС здійснено 5 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт з витягування транспорту із снігових заметів.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Зокрема, у Тульчинському районі рятувальники витягували за допомогою спецтехніки вантажівку МАЗ, що забуксувала та перегородила проїжджу частину.

У Жмеринці внаслідок складних погодних умов тягач МАN застряг на перехресті, його теж відбуксирували на очищену від снігу ділянку дороги.

Також працівники ТУМНС допомагали водіям транспортних засобів у Тиврівському та Барському районах.

