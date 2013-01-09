Мовчан хоче від районів по 2 дитсадки і по «доступному будинку»

З 2013 року на Вінниччині запроваджується щоквартальне звітування голів РДА про розв’язання актуальних питань функціонування та розвитку районів. Стартуватиме така практика вже 9 січня.

Так розпорядився голова Вінницької ОДА Іван Мовчан, - повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Мовчан також окреслив першочергові завдання, над якими працюватиме область у поточному році.

Так, у сфері охорони здоров’я пріоритетом залишається завершення діяльності з упорядкування та системний аналіз функціонування ФАПів, в галузі освіти – відпрацювання чіткого і дієвого механізму оптимізації навчальних закладів, забезпечення якісного матеріально-технічного наповнення, належного рівня харчування учнівської молоді.

На контролі залишається нарощування якісних показників розвитку агропромислового комплексу, причому ефективність галузевих перетворень визначатиметься за рівнем заробітної плати у сільськогосподарській сфері та відсоток її легалізації.

Як зазначив голова обласної державної адміністрації, посиленої уваги вимагає сьогодні робота із бізнесовими структурами, а відтак, доручив здійснити аналіз якісних змін у місцевих бюджетах за останні 2 роки, аби відстежити динаміку виведення з тіні виплат підприємств на заробітну плату.

Стратегічним завданням залишається контроль за соціальними виплатами і в бюджетній сфері.

Окрім того, керівник області звернув увагу на необхідність подальшої реалізації програми «Власне житло»: «Щороку в кожному районі області повинен здаватися в експлуатацію щонайменше 1 житловий будинок і два дошкільні навчальні заклади. Причому, така практика мусить стати системною», - зазначив Мовчан.

