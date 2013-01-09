На позачергових виборах обиратимуть нового самоврядця

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує парламенту ухвалити низку постанов про призначення позачергових виборів сільських, селищних, міських голів у зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Зокрема, згідно з проектом постанови ВРУ №1204 від 8 січня 2012 року, планується провести вибори Бушинського сільського голови, - Бушинська сільська рада Тиврівського району Вінницької області.

Всього, у зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень, відбудеться призначення позачергових виборів 72-х сільських, селищних, міських голів.

Як повідомив Голова Комітету Давид Жванія під час засідання, підстави дострокового припинення повноважень цих сільських, селищних, міських голів такі: у зв’язку із зверненням з особистою заявою до відповідної ради про складання повноважень голови - 52 випадки, у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо голови або набранням законної сили рішенням суду про притягнення голови до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення - 8 випадків, у зв’язку зі смертю голови - 11 випадків, за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради - 1 випадок.

За наслідками обговорення Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори окремих сільських, селищних, міських голів на неділю 17 березня 2013 року та прийняти відповідні проекти постанов про призначення позачергових виборів.



