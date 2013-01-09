Вінницю «кинули» на мільйон

Незаконне використання земельних ділянок завдало шкоди державі у більш як 1 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зокрема, прокуратурою м. Вінниці в інтересах держави, в особі Вінницької міської ради, до суду подано 6 позовів про стягнення збитків у розмірі понад 1,1 млн. грн., завданих суб'єктами господарювання, внаслідок використання ними земельних ділянок без укладання договорів.