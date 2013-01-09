Вінницю «кинули» на мільйон
11:00, 09 січня 2013Вінниця
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За використання землі
Незаконне використання земельних ділянок завдало шкоди державі у більш як 1 млн. грн.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Зокрема, прокуратурою м. Вінниці в інтересах держави, в особі Вінницької міської ради, до суду подано 6 позовів про стягнення збитків у розмірі понад 1,1 млн. грн., завданих суб'єктами господарювання, внаслідок використання ними земельних ділянок без укладання договорів.
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