Вінницю «кинули» на мільйон

11:00, 09 січня 2013
Вінниця
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За використання землі

Незаконне використання земельних ділянок завдало шкоди державі у більш як 1 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зокрема, прокуратурою м. Вінниці в інтересах держави, в особі Вінницької міської ради, до суду подано 6 позовів про стягнення збитків у розмірі понад 1,1 млн. грн., завданих суб'єктами господарювання, внаслідок використання ними земельних ділянок без укладання договорів.

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