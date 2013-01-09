Вінничани святкують день народження Василя Стуса не тоді

Вінничани, як і переважна більшість українців, не знають, коли насправді народився наш земляк, відомий український поет і дисидент Василь Стус.

Зокрема, цьогоріч, як і останні десятиріччя, представники влади і громадськості вшановували славетного подолянина 6 січня.

Насправді ж Василь Стус народився 8 січня 1938 року, а не 6 січня 1938 року, як про це пишуть багато видань, і як зазначено на сторінці, присвяченій йому в електронній енциклопедії «Вікіпедія».

Про це свідчить автобіографія Стуса, яку він власноручно написав при вступі у Сталінський державний педагогічний інститут (Зараз Донецький національний університет, - прим. авт.).

Документ «відкопали» журналісти видання «Новости Донбасса».

Наразі автобіографія Стуса зберігається в архіві Донецького національного університету.

«Я, Стус Василь Семенович народився 8 січня 1938 року в селі Рахнивці Вінницькій області», - написав поет у своїй автобіографії.

Сам Стус за життя говорив, що він народився на Різдво. У першій половині 20 століття основні різдвяні святкування на Правобережній Україні проходили 7-8-9 січня.

