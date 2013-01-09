У школі Дідів Морозів вчать на магів І рівня

Вчора, 8 січня у Вінниці відбулось відкриття Трансукраїнської школи Дідів Морозів та Снігуроньок.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомив декан Школи, а за сумісництвом головний Дід Мороз міста Олександр Шемет.

- Школа Дідів Морозів і Снігуроньок працюватиме до 13 січня. На майстер-класах ми вчитимемо своїх учнів веселити малечу, проводити флеш-моби, змагатися в КВК і творити справжню казку. Практикуватись у спілкуванні з дітками слухачів школи відправимо на вулиці Вінниці вже сьогодні - сказав Шемет.

Загалом до школи Дідів Морозів та Снігуроньок записались 150 вінничан - учасників шкільних команд КВК та 50 іногородніх слухачів з Вінницької, Київської, Сумської та Запорізької областей.

Випуск «дипломованих» символів новорічних свят відбудеться 13 січня під час Вінницького саміту Дідів Морозів.

Снігуронькам здати іспит на казкову майстерність буде складніше, аніж "дідусям", позаяк їм доведеться доводити свою чарівність у конкурсі на наймоднішу Снігуроньку новітнього часу.

Випускникам Школи видадуть "Сертифікат Мага І рівня".