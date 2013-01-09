"Швидка" з вагітною застрягла у снігу

8 січня о 08:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №29 смт Тростянець надійшло повідомлення про те, що на автошляху «Торканівка – Тростянець» застряг у сніговому заметі автомобіль швидкої медичної допомоги, який доставляв вагітну 32-річну жительку с.Торканівка на пологи до районної лікарні. Рятувальники доправили лікаря-гінеколога до автомобіля швидкої допомоги.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

На даний час породілля знаходиться в пологовому відділенні у передродовому стані.



Того ж дня шаргородським рятувальникам надійшло повідомлення про те, що біля с. Будне, на відрізку дороги «Будне–Слобода-Шаргородська» у сніговий замет потрапило два легкових автомобіля.



Прибувши на місце виклику, працівники служби «101» вилучили транспортні засоби із снігового полону. Як стало відомо, в одному із автомобілів знаходилась хвора жінка, яку доставляли на лікування до медичного закладу міста Вінниці.

