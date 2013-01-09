За свята даїшники зупинили 165 п‘яних водіїв

Враховуючи велику кількість свят, які проходять у січні та те, що ДТП з вини нетверезих водіїв в основному стаються у вихідні та святкові дні, з 3-го по 31 січня на території Вінницької області Державтоінспекція проводить оперативно- профілактичне відпрацювання «П’яний за кермом – злочинець».

За 5 днів проведення відпрацювання «П’яний за кермом – злочинець» інспектори ДАІ зупинили та склали адміністративні протоколи на 165 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

У ході проведення відпрацювання протидії пияцтву особлива увага звертається на виявлення фактів керування транспорту у стані алкогольного сп’яніння. З цією метою наряди ДПС ДАІ наближені до місць проведення масових заходів та відпочинку громадян, у тому числі нічних клубів, ресторанів, кафе, тощо. Інспектори ДАІ забезпечені технічними засобами для встановлення стану алкогольного сп’яніння, тому зможуть це зробити на місці зупинки автомобіля, маючи певні підозри щодо стану водія.

Про це повідомляє прес-служба обласної Державтоінспекції.

У минулому, 2012 році затримано 12210 водіїв, які керували транспортом в стані алкогольного сп’яніння. З них 1527 водіїв позбавлено права керування транспортними засобами, у 1498 чоловік вилучено посвідчення водія, 4215 оштрафовано, 5715 водіям призначено громадські роботи, до 237 застосовано адміністративний арешт. За цей період стягнуто майже 16 мільйонів гривень шрафу. Кількість учасникiв дорожньо-транспортних пригод за участі нетверезих водіїв автомототранспорту збiльшилася майже на 65%, з них кiлькiсть травмованих учасників дорожнього руху збiльшилася на 52%. Тобто, вони скоїли 185 ДТП, у 48 з них постраждали люди під час яких 10 людей загинули, а 61 зазнали травм.