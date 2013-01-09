Танцюючих вінничан запрошують на кастинг СТБ

У Вінниці відбудеться кастинг на шостий сезон популярного танцювального проекту «Танцюють всі!», повідомляє СТБ.

Всіх, хто хоче взяти участь у кастингу, запрошують 5 лютого, з 9.00 до 19.00, за адресою - вулиця Червоноармійська, 44 (Палац мистецтв «МПМ Зоря»).

«Ти вважаєш, що вмієш танцювати і мрієш про велику сцену? Тоді цей проект саме для тебе, - звертаються до майбутніх учасників організатори. - Не прогав можливість виступити на сцені найграндіознішого танцювального талант-шоу країни. Все, що тобі потрібно, - це мати величезне бажання танцювати, а також заповнити анкету на сайті каналу».

Нагадаємо, що проект «Танцюють всі!» - це формат шоу "SoYouThinkYouCanDance?" Британської компанії RDF. Це конкурс талантів для всіх, хто думає, що він вміє танцювати, для представників всіх напрямів і танцювальних стилів.

Телефон гарячої лінії: 0(800)508777.