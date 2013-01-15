17-річний студент відібрав 50 гривень у 20-річного

Працівники Барської міліції затримали хлопця, який з застосуванням фізичної сили, пограбував у парку перехожого.

Забій правої руки та гематоми біля ока. Такі тілесні ушкодження отримав 20-річний житель одного з сіл Барського району після зустрічі з грабіжником. В міському парку м. Бар близько четвертої години ранку на чоловіка напав невідомий, який з застосуванням фізичної сили відібрав у нього гроші в сумі 50 гривень.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками міліції встановлено, що правопорушення скоїв 17-річний місцевий житель.

Дії правопорушника кваліфіковані за ч.2 ст. 186 КК України (Грабіж), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

Працівниками міліції розпочато кримінальне провадження.