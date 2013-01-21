Цигарка відправила на той світ 86-річного дідуся з сином

18 січня о 23:44 до Територіального управління МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про пожежу у селі Комарівці Барського району. Загорання виникло у кімнаті приватного житлового будинку.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Під час розвідки рятувальники виявили двох загиблих чоловіків. Ними виявилися 86-річний домовласник та його 55-річний син.

Завдяки оперативним і злагодженим діям, вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу менш ніж за півгодини.

За попередніми даними, причиною пожежі стало паління в ліжку господаря.