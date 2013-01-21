Цигарка відправила на той світ 86-річного дідуся з сином

10:00, 21 січня 2013
Вінниця
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Згоріли в будинку

18 січня о 23:44 до Територіального управління МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про пожежу у селі Комарівці Барського району. Загорання виникло у кімнаті приватного житлового будинку.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Під час розвідки рятувальники виявили двох загиблих чоловіків. Ними виявилися 86-річний  домовласник та його 55-річний син.

Завдяки оперативним і злагодженим діям, вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу менш ніж за півгодини.

За попередніми даними, причиною пожежі стало паління в ліжку господаря.

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