«Фольксваген» збив пенсіонерку на пішохідному переході

18 січня на автодорозі Кременць- іла Церква поблизу с. Пляхова водій автомобіля «Фольксваген гольф» скоїв наїзд на пішохода. В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла 59-річна жителька Козятина.

Про це повідомляє СЗГ УМВС у Вінницькій області.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група міліції, потерпілу з травмами госпіталізовано до Козятинської районної лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Таке правопорушення карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, яке встановить причини дорожньо-транспортної пригоди.