Вінницькі бютівці влаштують акцію непокори

12:20, 21 січня 2013
Вінниця
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На День Соборності

Депутати Вінницької обласної ради з фракції «Батьківщина» та обласна організація партії заявили про підтримку акцію громадянської непокори, оголошену Юлією Тимошенко 8 січня.

Про це повідомила голова Вінницької облорганізації ВО «Батьківщина»  Людмила  Щербаківська.

- Ми вважаємо,  що громадянських обов‘язок тих, хто на свободі, полягає в  активній підтримці  протесту Юлії Володимирівни та боротьбі  за її визволення. Ми, Вінницька обласна партійна організація солідарні з  депутатами Верховної Ради України, які роблять все можливе, щоб припинити знущання та тортури над Юлією Тимошенко та усіма політичними в’язнями, - сказала Щербаківська.

За її словами, у День Соборності України  22 січня Вінницька  обласна  організація  ВО «Батьківщина»  активно виступить на підтримку Юлії Тимошенко, щоб ще раз нагадати, що акція громадянської непокори триває.

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