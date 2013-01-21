Вінницькі бютівці влаштують акцію непокори

Депутати Вінницької обласної ради з фракції «Батьківщина» та обласна організація партії заявили про підтримку акцію громадянської непокори, оголошену Юлією Тимошенко 8 січня.

Про це повідомила голова Вінницької облорганізації ВО «Батьківщина» Людмила Щербаківська.

- Ми вважаємо, що громадянських обов‘язок тих, хто на свободі, полягає в активній підтримці протесту Юлії Володимирівни та боротьбі за її визволення. Ми, Вінницька обласна партійна організація солідарні з депутатами Верховної Ради України, які роблять все можливе, щоб припинити знущання та тортури над Юлією Тимошенко та усіма політичними в’язнями, - сказала Щербаківська.

За її словами, у День Соборності України 22 січня Вінницька обласна організація ВО «Батьківщина» активно виступить на підтримку Юлії Тимошенко, щоб ще раз нагадати, що акція громадянської непокори триває.