В передмісті у "Мерседесі" знайшли труп далекобійника
13:40, 21 січня 2013Вінниця
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Біля Зарванець
Біля села Зарванці Вінницького району в автомобілі "Мерседесі" знайшли тіло далекобійника.
Про це повідомляє прес-служба ДАІ у Вінницькій області.
19 січня о 7.30 год. в РВ по телефону спецлінії "102" надійшло повідомлення про те, що на окружній дорозі неподалік с. Зарванці, на прилеглій території АЗС ТОВ «Бел-Оіл», в кабіні автомобіля «Мерседес-Бенц» виявлено труп 37-річного мешканці м. Кривий Ріг, який працював водієм-дальнобійником.
Труп без зовнішніх ознак насильницької смерті направлено судово-медичну експертизу.
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