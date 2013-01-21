Слишинський:«тарифне» рішення ВААС пахне політикою

Вінницька мерія оскаржить скасування колегією Вінницького апеляційного адміністративного суду(ВААС) рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради «Про встановлення тарифів на медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями».

Про це на брифінгу заявив заступник Вінницького міського голови Володимир Слишинський.

- Тарифи на медичне обслуговування, встановленні рішенням міськради, яке скасував суд, стосуються взаємовідносин медустанов міста та страхових компаній. Тобто, юридичних осіб, а не громадян. Тому це питання не підпадає під дію Постанови Кабміну № 1548 від 25 грудня 1996 року, на яку посилається суд. Право встановлювати такі тарифи нам надає закон про місцеве самоврядування. В даному ж випадку йдеться про розмір відшкодування медустановам витрат за обслуговування застрахованих вінничан., - сказав посадовець.

Слишинський наголосив, що наразі питання страхової медицини не виписані законодавчо, і наш досвід як пілотного регіону з реформування медицини й покликаний лягти в основу нормативної бази, яка врегулює її функціонування.

- Дане ж рішення скасоване судом за формальними підставами, воно не враховує духу закону і суті питання. Тому ми обов’язково будемо його оскаржувати», - сказав В. Слишинський.

За словами чиновника , скасування апеляційним адміністративним судом тарифів на медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями фактично нівелює започатковані мерією прозорі схеми взаємовідносин пацієнтів і медиків, і аж ніяк не піде на користь справі.

В міськраді також вважають, що поширення прес-службою суду інформації про «тарифне» рішення колегії з акцентом на тому, що встановлені мерією тарифи вдвічі перевищують затверджені облдержадміністрацією є некоректними, позаяк вони ухвалювалися з різницею в чотири роки й стосуються не пересічних людей, а комерційних структур. Тут пахне політикою, - вважає Слишинський.