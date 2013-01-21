Наркотики в’язням носив інспектор колонії

У молодшого інспектора Могилів-Подільської виправної колонії виявлено та вилучено наркотичні засоби, які він намагався пронести в зону, що перебуває під охороною.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Під час огляду осіб, які заступали на добове чергування у молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки Могилів-Подільської виправної колонії УДПтС України у Вінницькій області сержанта внутрішньої служби було вилучено три поліетиленових пакети з речовиною рослинного походження світло-зеленого кольору, які він намагався пронести до охоронюваної зони та передати за винагороду одному із засуджених.

Вказані відомості Могилів-Подільською міжрайонною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу КК України).

Санкцією ч. 3 ст. 364 передбачається позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.