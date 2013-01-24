Скаржитись прокурорам вінницькі в’язні не ризикнули?

Установи виконання покарань Вінницької області відвідали представники прокуратури міста та області

Про це повідомила головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

За словами Шаповалової, 23 січня 2013 року згідно з графіком особистого прийому громадян працівниками прокуратури області та міськміжрайпрокуратур в установах виконання покарань Вінницької області представники прокуратури на чолі з прокурором області Олександром Мрихиним відвідали 3 виправних заклади Вінниччини.

Зокрема, Вінницьку установу виконання покарань (№1) відвідав Олександр Мрихин та начальник відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян прокуратури області Тарас Овчарук.

До Вінницької виправної колонії (№86) завітали прокурор міста Сергій Кобко та перший заступник прокурора Вінницької області Микола Качур, до Стрижавської виправної колонії (№81)- заступник прокурора області Володимир Сичук та прокурор Вінницького району Сергій Мартьола.

Метою зазначених візитів було здійснення особистого прийому громадян, які перебувають в місцях позбавлення волі.

Супроводжували представників прокуратури керівництво управління Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій області на чолі з начальником В’ячеславом Люхом та начальники виправних закладів.

Під час візиту було також здійснено обхід житлових та виробничих зон установ виконання покарань. Після обходу було здійснено особистий прийом засуджених та осіб, узятих під варту.

На прийомі особи, які утримуються за ґратами, мали можливість особисто звернутися до представників прокуратури з нагальними питаннями. Скарг від осіб, які утримуються у виправних закладах, на умови тримання та діяльність виправних установ не надходило.