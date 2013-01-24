Малокомплектні школи рятують від закриття перепрофілюванням

На Вінниччині малокомплектні школи рятують від закриття, перепрофільовуючи в навчально-виховні комплекси «школа-сад». За 2012 рік їх побільшало на 30.

Про це на прес-конференції повідомив начальник управління освіти і науки Вінницької ОДА Ігор Івасюк.

«Відкриття на базі шкіл, які, на жаль, просто не мають контингенту дітей для навчання навчально-виховних комплексів «школа-сад» - це один зі шляхів зберегти школу і педколективи. У 2012 році їх стало на 30 більше і наразі на Вінниччині функціонують 90 таких комплексів», сказав І. Івасюк.

За словами посадовця, такий крок вимушений, позаяк попри закриття 75 малокомплектних шкіл протягом п’яти минулих років,наявна мережа загальноосвітніх навчальних закладів все ще потребує оптимізації. Головна причина – різке зменшення кількості дітей шкільного віку, - на 30 тисяч з 2007 по 2012 роки. І ця тенденція зберігається.

Наразі на Вінниччині функціонують 944 шкіл, в яких у майже семиста навчається менше 150 дітей. З них у 30 кількість учнів не перевищує двадцяти.

Посадовець переконаний, що рівень знань, отриманий дітьми у малокомплектних школах, суттєво нижчий від рівня їхніх однолітків з навчальних закладів, де кожну з начальних дисциплін викладають вчителі-предметники, а не вимушені «універсали». Втім, сказав І. Івасюк, долю кожної з таких шкіл вирішуватимуть вдумливо, зваживши всі чинники і виключно за згодою місцевої громади.