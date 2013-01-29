Хмільничани хочуть долучитсь до держпрограми розвитку курорту

Місто-курорт Хмільник, що на Вінниччині, повинно мати Концепцію Державної цільової програми економічного і соціального розвитку. На участі у розробці документу наполягає громадськість.

Про це кореспондентові УКРІНФОРМу повідомив голова Хмільницької громадської організації «ПРАВО» Віталій Дорох.

«За ініціативи нашої організації, розпочато експертизу діяльності Вінницької ОДА щодо розробки проекту Концепції Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту державного значення Хмільник. Вже на етапі подання інформаційних запитів виявилося, що Вінницька ОДА не має проекту Концепції. Поки що ми не отримали і відповідного розпорядження голови ОДА про створення робочої групи з розробки Концепції, а також адреси, куди можна було б надсилати пропозиції громадськості щодо її проекту. Але мешканці Хмільника та Хмільницького району мають право брати участь в плануванні розвитку власних територіальних громад», - наполягає В. Дорох.

Експерти організації сподіваються, що отримають ґрунтовні відповіді від влади на свій запит, оцінити її діяльність та, врешті, спільно розробити Концепцію Державної цільової програми економічного і соціального розвитку курорту.

ДОВІДКА. У травні 2011 року м. Хмільник Вінницької області офіційно визнано містом-курортом. Закон "Про оголошення природних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення" ухвалено Верховною Радою України 12 травня 2011 року та підписано Президентом України 1 червня 2011 року. Курорт Хмільник представляють 9 оздоровниць, де понад 3000 місць.

Щороку тут оздоровлюються понад 50 тисяч осіб, а можливість надання послуг є значно більшою. Унікальні радонові та мінеральні води за дослідними показниками перевершують знані джерела із Цхалтубо та Баден-Бадену. Ефективність лікування сягає понад 90%. Тут успішно долають хвороби опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної, ендокринної систем, печінки, нирок, жовчного та сечовивідного шляхів, бронхів, легенів, гінекологічні та шкірні недуги.