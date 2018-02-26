ЗМІ дізналися ім'я загиблого на Донбасі військового 1998 року народження (фото)

17:11, 26 лютого 2018
Війна
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Військовий загинув 25 лютого / фото censor.net.ua

Читайте такожМатіос назвав нову кількість самогубств серед учасників АТОЗагиблий - військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, житель селища Пісківка Київській області, передає "Цензор.НЕТ".

"Вчора від кулі снайпера в районі шахти "Бутівка" загинув військовослужбовець 1 батальйону 95 бригади Олександр Сивко. Родом він з Київської області", - розповіла "Журналу Житомира" волонтер Марія Уланова.

Штаб АТО повідомляв, що за минулу добу в результаті обстрілу російських окупантів загинув один український військовий 1998 року народження.

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Теги: #загиблий військовий