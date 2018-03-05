ЗСУ прокоментували обстріл авто з російським депутатом під Донецьком

Українські військовослужбовці 5 березня вогонь не відкривали, наголосили у штабі АТО.

Позафракційний депутат Державної думи Росії Олексій Журавльов заявив, що потрапив під мінометний обстріл з боку Збройних сил України під Донецьком.

У штабі АТО у коментарі "Радіо Свобода" заявили, що ЗСУ не застосовували зброю 5 березня.

Читайте такожБлогер назвав ім'я бойовика з Росії, захопленого у полон силами АТО (фото)"Збройні сили України від початку перемир’я 5 березня вогонь не відкривають. Ми можемо застосовувати зброю винятково в тих випадках, коли є загроза життю або здоров’ю наших військовослужбовців. Наші військовослужбовці сьогодні вогонь не відкривали", – заявили в штабі.

Журналісти також намагаються отримати коментар від Державної прикордонної служби України з приводу перетину Журавльовим кордону.

"Ми приїхали на позиції батальйону "Пятнашка" і потрапили під обстріл з мінометів. Один автомобіль виведений з ладу, нам довелося розвернутися й поїхати", - коментував подію Журавльов РІА "Новости".