Бойовики для свого збагачення займаються мародерством у будинках місцевих жителів - Міноборони

При цьому командування окупаційних військ намагається приховувати такі факти.

Під час Великоднього перемир’я командування російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність так званих «армійських корпусів».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк, посилаючись на інформацією Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування російських окупаційних військ, користуючись Великоднім перемир’ям, активізувало нарощування боєздатності так званих І-го та ІІ-го армійських корпусів. Спостерігається підвищення інтенсивності поповнення запасів противника боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами та іншими видами військового майна з території Російської Федерації», - сказав Гуцуляк.

Також він зауважив, що вздовж лінії розмежування бойовики організували посилення інженерного обладнання передових позицій. «При цьому через брак будівельних матеріалів командири підрозділів окупаційних військ організували розграбування будівель місцевої інфраструктури найближчих населених пунктів для виконання інженерних робіт», - додав речник.

За його словами, така практика призводить до зростання кількості випадків скоєння бойовиками мародерства у помешканнях місцевих жителів з метою власного збагачення. При цьому командування окупаційних військ намагається приховувати такі факти.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року. Проте бойовики продовжують обстріли позицій ЗСУ.