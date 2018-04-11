ЗМІ дізналися про масштаби руйнувань медичної інфраструктури на Донбасі

Більша частина збитків інфраструктурі охорони здоров'я була завдана до лютого 2015 року. Найбільше постраждали медустанови, розташовані поблизу найважчих боїв.

Вже п'ятий рік тривають бойові дії на Донбасі, які призвели до однієї з найгірших у світі гуманітарних криз.

Читайте такожВ ОБСЄ закликали Росію розблокувати створення зон безпеки довкола об'єктів інфраструктури на Донбасі

Документально підтверджено, що на Донбасі в ході війни лікарні та медичні установи були зруйновані, тому люди позбавлені базових медичних послуг, що є повторенням подібної, хоча більшої за масштабами, кризи в Сирії, йдеться в статті The Washington Post під назвою "Війна в Україні більш руйнівна, ніж ви думаєте", передає Главред.

Атаки на лікарні Донбасу помічає менше спостерігачів, хоча з 2014 по 2016 рік ВООЗ задокументувала 33 подібних напади.

Видання склало список 247 зареєстрованих лікарень і клінік на Донбасі і після дослідження виявило, що третина всіх медичних об'єктів і установ була пошкоджена. Тобто, 82 медичних об'єкти - третина всіх, що знаходяться на Донбасі - повідомляли про збиток. Це набагато більше тієї цифри, яку називала ВООЗ.

Видання також відзначає, що більша частина збитку, завданого охороні здоров'я, сталася під час найважчих боїв, до лютого 2015 року. З тих пір збитки обмежуються завдяки угодам про припинення бойових дій. Найбільше постраждала інфраструктура охорони здоров'я, розташована поблизу найважчих боїв. Зокрема, це медичні установи в Донецьку і його околицях; уздовж лінії розмежування, де фронт стабілізувався після лютого 2015 року; і навколо міста Слов'янськ, який був окупований бойовиками, але пізніше відбитий українськими військами. Вздовж узбережжя Азовського моря успіхи російських військ і сепаратистів призвели до скупчення нападів поблизу Маріуполя.

Деякі медичні пункти, можливо, були атаковані з застосуванням озброєнь з прямою наводкою і меншою дальністю: таких як танки, протитанкові ракети або гранатомети. Вивчивши свідчення очевидців, і сліди від розривів на фотографіях зруйнованих об'єктів охорони здоров'я, видання робить висновок, що ушкодження схожі на ті, які очікувалися від обстрілу артилерійськими снарядами або ракетами. "Схоже, що лікарні були швидше побічними збитками, ніж цілями", - пише видання.

Також газета зазначає, що коли військові цілі використовуються для атак і оборони, важко зробити висновок, яка сторона пошкодила навколишню цивільну інфраструктуру. В доповідях, що заслуговують на довіру, задокументовано, що обидві сторони розміщували війська в лікарнях або вели стрільбу з лікарень. Крім цього, на Донбасі обидві сторони в основному використовують одну і ту ж зброю, що ускладнює висновок, про те, яка з сторін атакувала медичні установи.

"Попередня експертиза показує, що вони не були мішенню. Вони, схоже, зазнали побічного збитоку і постраждали від обох сторін", - підсумовує видання.