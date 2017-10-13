Місцевий житель про пам'ятник "героям Донбасу" в Ростові: доказ участі Росії у конфлікті

16 жовтня в Ростові-на-Дону планують офіційне відкриття пам'ятника "героям Донбасу", але побачити його можна вже й сьогодні – він не прикритий тканиною.

Ініціатор відкриття пам'ятника – російська організація "Союз добровольців Донбасу", передає "Громадське радіо".

Чому місцеві жителі виступили проти встановлення пам'ятника, журналісти запитали у донського козака, блогера Сергія Білогвардійця, уродженця Ростовської області, що зараз вимушено проживає в Україні.

"Так звані добровольці з Росії – це, як правило, асоціальний елемент. Поводитися вони не вміють. Повертаючись із зони конфлікту, вони неодноразово здійснювали злочини, поводилися зухвало. Вони були обурені, чому прості люди, бачачи у них на рукавах пов'язки "ЛДНР", "Новоросія", не вітали їх як героїв", - згадує Сергій.

За його словами, холодні зустрічі і прийоми з боку місцевого населення у "добровольців" викликали агресію щодо жителів Ростова та інших міст області.

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Козаки створення пам'ятника підтримали, каже Сергій. "Звісно, всі "за" цей пам'ятник, вважають їх героями. Але це через те, що більшість козаків або одурманені цією пропагандою, або не є козаками, а представниками інших народів, які до всього цього руху "підлещуються", — говорить Білогвардієць.

"Можу сказати, що багато людей бояться висловлювати протест щодо Донбасу, України, Сирії, тому що методи російський спецслужб відомі. Якщо хтось гарно це зробить — петицію, мирну акцію на знак протесту проти цього пам'ятника, то йому або пістолет, або наркотики підкинуть і посадять у в'язницю", — каже блогер.

Житель Ростова-на-Дону Іван попросив не називати його прізвища. На умовах анонімності назвав ще одну причину, з якої люди не хочуть бачити цей пам'ятник у своєму місті.

На їхню думку, пам'ятник підтверджує, що Росія причетна до конфлікту на Донбасі.

"Це доказ того, що Росія втручається у справи України. Що робити росіянам на Донбасі?", — сказав Іван.

"Якщо у Росії споруджуються такі пам'ятки, отже, це доказ того, що росіяни воюють на Донбасі", — розповів ростовчанин.

Іван говорить, щоб зрозуміти, чому росіяни не хочуть згадувати про Донбас, потрібно сходити на кладовище. З 2014 року там з'явилося багато могил чоловіків віком від 18 до 30 років.

Як повідомляв УНІАН, у російському Ростові з'явився меморіал "героям Донбасу" з емблемою Сухопутних військ Збройних Сил України.