Штаб ООС похвалився, як зміна формату АТО поліпшила роботу розвідки на Донбасі

У штабі розповіли про вдосконалення системи реагування на ДРГ противника.

Зміна формату операції на Донбасі удосконалила систему розвідки вздовж лінії розмежування.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що раніше на виявлення, підтвердження і прийняття рішення щодо диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника йшло від двох до трьох діб. Зараз це питання 1-2 хвилин, а прикладом цього є тестовий режим новітніх засобів розвідки, які нещодавно надійшли на озброєння підрозділів Об'єднаних сил.

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"Новітня розвідувально-сигналізаційна апаратура значно компактніша і мобільніша порівняно з попередніми зразками. Окремо представлено кілька типів безпілотників, які використовуються для "дорозвідки" ворожих цілей, так і для перекидання датчиків руху до лінії дотику, сучасні засоби нічного бачення, новітні системи визначення відстані до цілі та її координати", - зазначили в розвідці Об'єднаних сил.

Також повідомляється, що найближчим часом всі розвідувальні спостережні пости на передньому краю будуть обладнані новими технічними засобами.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що операція Об'єднаних сил на Донбасі покликана якомога швидше повернути окуповані райони під контроль української влади.