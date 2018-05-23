Бойовики з важкої артилерії обстріляли селище під Маріуполем (відео)

В результаті артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю тимчасового закритого підприємства та близько десять автомобілів.

Увечері у вівторок, 22 травня, бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли з важкої артилерії прифронтове селище Талаківка під Маріуполем.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Окупанти за годину випустили по селищу близько 100 снарядів калібром 120 та 150 мм, 20 з яких не розірвалися.

За попередньою інформацією, в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю тимчасового закритого підприємства та близько десять автомобілів, а також спалахнула пожежа на полі. Мирні жителі не постраждали.

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Наразі ситуація в Талаківці перебуває під контролем військових та місцевої влади. У селищі організоване нічне чергування поліцейських.

За фактом артобстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики під час обстрілу Зайцевого поранили місцеву жительку.