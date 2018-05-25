Пропаганда в "ДНР" видає згорілі цивільні автівки за "знищені танки ЗСУ" – ІС

Пропаганда намагається "переключити увагу" бойовиків і місцевого населення з факту втрати окупаційними формуваннями позицій під Горлівкою.

Окупанти в ОРДЛО продовжують активно проводити інформаційну операцію, пов'язану з нещодавньою міфічною «битвою під Горлівкою».

Читайте такожЗСУ відбили всі атаки окупантів на Донбасі - бойовики зазнали втрат

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зокрема, командування окупантів продовжує спроби «переключити увагу» бойовиків і місцевого населення з факту втрати окупаційними формуваннями позицій на придуманий «факт знищення 20 танків і складів ЗСУ».

"Нібито в районі Торецка окупанти влучним і потужним артнальотом знищили чи не танковий батальйон ОС, і заодно якісь склади боєприпасів. Той факт, що під цей «точний наліт» (з застосуванням 152-мм артилерії) насправді потрапили два лікувальних заклади в Торецьку (включаючи психоневрологічний диспансер), окупантами ретельно замовчується. А пара згорілих і розбитих цивільних автомобілів при цьому видається за «знищені танки ЗСУ»", - йдеться в повідомленні ІС.