У ЗСУ прокоментували виступ двох полонених бійців на "брифінгу" в "ЛНР"

"Дешеві зрежисовані ворожі телесюжети та так званий брифінг чітко свідчать, що на військовослужбовців ЗСУ чиниться сильний психологічний, і не виключено, фізичний тиск", - заявили у бригаді.

У 14 окремій механізованій бригаді Збройних Сил України виступили з заявою після появи українських бійців у ЗМІ "ЛНР".

"26 травня двох наших військовослужбовців під час їхнього висування до передового спостережного посту було підло захоплено диверсійно-розвідувальною групою противника. Впродовж тижня нічого не було відомо про долю наших військовослужбовців", - повідомляється у заяві бригади у Facebook.

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"Цей час був використаний для шаленого психологічного тиску, а, можливо, й фізичного, на наших бійців. Як результат було зроблено кілька відеоматеріалів за участю цих військовослужбовців. Наразі вони, згідно інформації, яку оприлюднюють ЗМІ однієї з псевдореспублік, живі – і це найважливіше, однак перебувають у ворожому полоні. І безсовісно використовуються окупантом для створення проросійської пропаганди. Дешеві зрежисовані ворожі телесюжети та так званий брифінг чітко свідчать, що на військовослужбовців ЗСУ чиниться сильний психологічний, і не виключено, фізичний тиск. Перебуваючи під ним, полонені розповідають неправду про Збройні Сили України загалом і бригаду зокрема", - говориться у заяві.

"Командування бригади робить усе можливе для визволення військовослужбовців із полону", - резюмувала прес-служба 14 ОМБр.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні штаб ООС повідомив, що зниклий після бою з бойовиками морпіх знайшовся.