На Донеччині співробітники військової контррозвідки затримали шпигуна "ДНР"
На Донеччині співробітники військової контррозвідки Об’єднаних сил затримали шпигуна терористів.
Про це прес-центр Об’єднаних сил повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
«В результаті проведеної представниками військової контррозвідки Об’єднаних сил спецоперації затримано мешканця міста Маріуполь, який у 2014 році приєднався до бойовиків терористичної організації «ДНР» та зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків. Згодом він був направлений бойовиком з позивним «Італієць» на територію підконтрольну Україні для збору розвідувальної інформації. Оперативники військової контррозвідки певний час тримали шпигуна під наглядом, що унеможливило збір та передачу ним цінної інформації для своїх кураторів», - зазначається у повідомленні.
У рамках відкритого 8 червня слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України «Створення терористичної групи чи терористичної організації» тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
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Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Враховуючи, що шпигун не встиг завдати шкоди інтересам України, розкаявся у своїх протиправних діях та співпрацює з слідством, він може взяти участь у спеціальній програмі СБУ «На тебе чекають вдома», в рамках якої вживаються заходи зі звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях т.зв. «ДНР/ЛНР».