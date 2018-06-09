На Донеччині співробітники військової контррозвідки затримали шпигуна "ДНР"

Оперативники військової контррозвідки певний час тримали шпигуна під наглядом, що унеможливило збір та передачу ним цінної інформації для своїх кураторів.

На Донеччині співробітники військової контррозвідки Об’єднаних сил затримали шпигуна терористів.

Про це прес-центр Об’єднаних сил повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«В результаті проведеної представниками військової контррозвідки Об’єднаних сил спецоперації затримано мешканця міста Маріуполь, який у 2014 році приєднався до бойовиків терористичної організації «ДНР» та зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків. Згодом він був направлений бойовиком з позивним «Італієць» на територію підконтрольну Україні для збору розвідувальної інформації. Оперативники військової контррозвідки певний час тримали шпигуна під наглядом, що унеможливило збір та передачу ним цінної інформації для своїх кураторів», - зазначається у повідомленні.

У рамках відкритого 8 червня слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України «Створення терористичної групи чи терористичної організації» тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

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Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Враховуючи, що шпигун не встиг завдати шкоди інтересам України, розкаявся у своїх протиправних діях та співпрацює з слідством, він може взяти участь у спеціальній програмі СБУ «На тебе чекають вдома», в рамках якої вживаються заходи зі звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях т.зв. «ДНР/ЛНР».