У госпіталі помер тяжкопоранений український морпіх (відео)

11:45, 03 липня 2018
Війна
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Кадр з відео ТСН

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Матроса звали Федоров Едуард Юрійович. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. 

"У госпіталі внаслідок тяжкого поранення, отриманого під час виконання бойових завдань із захисту незалежності та територіальної цілісності України, пішов з життя морський піхотинець матрос Федоров Едуард Юрійович", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляв волонтер Юрій Мисягін, у зоні відповідальності 92-ї бригади в районі Авдіївки знищено один з бліндажів терористів.

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Теги: #смерть#морпіх#військова операція Об'єднаних сил