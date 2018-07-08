Названо причини чергового загострення на Донбасі

Передбачити, якою буде ситуація на Донбасі, не тільки на непідконтрольній частині, а й на підконтрольній, дуже складно, зазначив політолог.

Ситуація на Донбасі перед президентськими виборами в Україні в березні 2019 року може різко загостритися.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів політолог Андрій Бузаров. За його словами, нинішнє загострення не пов'язане з Чемпіонатом світу з футболу в Росії.

"У середньому раз на місяць, раз на півтора місяця відбувається загострення на Донбасі, де, на жаль, гинуть українські військовослужбовці, українські мирні громадяни. Таке загострення відбувається, виходячи з того, що РФ бачить необхідність в такому періодичному загостренні для того, щоб підтримувати конфлікт у напівзамороженому стані. Я думаю, для всіх це очевидно і зрозуміло. Проводити паралель між нинішньою ескалацією на Донбасі і якимось ЧС, його початком або його завершенням, думаю, не зовсім правильно, оскільки це не глобальна ескалація, це не ті бойові дії, які ми бачили в 2014 році", – зазначає експерт.

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Водночас, Бузаров вважає, що перед виборами можна очікувати чого завгодно, причому не тільки від Кремля, але й від деяких сил всередині України.

"Але не можна відкидати, що після закінчення ЧС з футболу буде якесь серйозне затишшя (на мій погляд, місяць-два), а далі, ближче до президентських виборів в Україні в березні 2019 року, не можна відкидати нічого. Передбачити, яка ситуація буде на Донбасі, не тільки на непідконтрольній частини, але і на підконтрольній частині, дуже складно. Не можна відкидати, що комусь в Україні вигідна провокація і певна дестабілізація ситуації на Донбасі і в цілому в Україні. Я зараз не кажу тільки про Росію. Можливо, в Україні є сили, які б хотіли спровокувати якісь бойові дії. І я думаю, що такі сили можуть створити проблему для всіх українців. Сподіваюся, що правоохоронні органи вчасно зможуть запобігти подібним провокаціям", – резюмує політолог.

Як повідомлялося, російські найманці із сумновідомого «ПВК Вагнера» і ПВК «Патріот», яким у нинішньому російському законодавстві загрожує кримінальне переслідування за статтею «Найманство», звернулися до російського лідера Володимира Путіна з вимогою легалізувати їх.